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Bursa'da bir kadın tarafından ikinci kattan itildiği iddia edilen kişi tedavi altına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde erkek arkadaşını pencereden iterek düşürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli kadın tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 18:40, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 18:53
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Bursa'da bir kadın tarafından ikinci kattan itildiği iddia edilen kişi tedavi altına alındı

Demirtaş Barbaros Mahallesi 434. Sokak'taki evde, G.K. (33) iddiaya göre Y.U'yu ikinci katın penceresinden iterek aşağı düşürdü.

Y.U. yerde hareketsiz yatarken, G.K. da bıçakla başında bekledi. Bu sırada komşularla da tartışan G.K. etrafta kendisini izleyenleri tehdit etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, şüpheli kadını gözaltına aldı. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Y.U'nun vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

Y.U, polise verdiği ilk ifadesinde, G.K'nin kendisini ikinci kattan attığını öne sürdüğü öğrenildi.

- Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada, şüpheli G.K'nin, müşteki Y.U'yu yaraladığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin şüpheli G.K'yı gözaltına alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçlarından tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüphelinin konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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