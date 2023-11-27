Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Bölücü terör örgütü mensuplarınca dün düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Çalış (29) için Ceyhan ilçesindeki İlbeyli Camisi'nde tören düzenlendi.

Şehidin bir aylık hamile eşi Pınar Çalış, burada eşinin tabutuna sarılarak, "Ne işin var burada, böyle söz vermedin." dedi. Eşinin fotoğrafını öpen Pınar Çalış, "Çocuğunu bile göremedi." ifadesini kullandı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Çalış'ın naaşı Toktamış Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, şehidin babası İsa ve annesi Sara ile kardeşleri, yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Vali Yavuz Selim Köşger, mülki ve idari erkan katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca dün düzenlenen saldırı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Emrah Gündüz, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün naaşı, memleketi Erzincan'da toprağa verildi.

Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na getirildi.

Tören mangasınca uçaktan alınan Gündüz'ün naaşı, cenaze aracına konuldu.

Havalimanında düzenlenen programda, İl Müftüsü Muharrem Gül dua etti.

Şehidin naaşı, buradaki törenin ardından Refahiye ilçesi Şahaloğlu köyündeki babaevine getirildi, helallik alındı.

İl Müftüsü Gül'ün, köy meydanında kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, kurum müdürleri, şehidin babası Yaşar Gündüz ve akrabaları katıldı.