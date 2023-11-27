Makinist treni durdurup ambulansa yol verdi
Zonguldak'ta bir makinist, demiryolunun karayolu ile kesişen bölümde treni durdurup ambulansa yol verdi. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 12:45, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 13:01
Olay Uğur Mumcu Kavşağı'nda yaşandı. Limana ulaşan demiryolunun araçların geçiş güzergahı olan kavşaktan geçmek isteyen bir makinist ambulansı görünce treni durdurdu. Ambulansın yaklaşması üzerine yol veren makinist bir süre ambulansın geçişini bekledi. Ambulansın geçmesinin ardından treni yeniden hareket ettiren makinist limana ulaştı. O anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Yaşananlara şahit olan vatandaşlar ise makinistin davranışını alkışladı.