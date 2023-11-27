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İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da birbiri ardına etkili olan yağışlı hava sistemlerinin ardından, barajlardaki doluluk oranını yükselişe geçti. İSKİ verilerine göre, kentteki barajların doluluk oranı 14 gün içinde yüzde 17,08'den yüzde 25,44'e çıktı. Kuraklık nedeniyle büyük ölçüde su kaybeden Alibeyköy Barajı'nda ise yüzde 10'lara kadar düşen doluluk oranı yüzde 29,98'e yükseldi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 12:52, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 12:54
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İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da kasım ayının ortasından itibaren etkili olmaya başlayan yağışlı havalar, barajlardaki doluluk oranını artırdı.

İSKİ verilerine göre, barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 25,44 olarak ölçüldü.

14 gün önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 17,08 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan bir olan Alibeyköy Barajı, birbiri ardına ekili olan yağışlı hava sistemlerinden olumlu yönde etkilendi.

Baraj doluluk oranı hızlı bir artışla son 14 gün içinde yüzde 17,66'dan yüzde 29,98'e yükseldi.

Sazlıdere Barajında ise doluluk oranı yüzde 2,92'den yüzde 9,37'ye yükseldi.

Doluluk oranındaki en fazla artış Elmalı barajında yaşandı.

İki hafta önce yüzde 20,32 olarak ölçülen doluluk oranı bugün itibariyla yüzde 46,67 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 47,37 ile Ömerli Barajı oldu.

Kuraklık nedeniyle adeta kuruyan Papuçdere barajı yüzde 6,64'lük doluluk oranıyla en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.

İstanbul barajlarında güncel doluluk oranları şöyle:

Ömerli %47,37

Elmalı % 46,67

Istrancalar % 40,79

Darlık % 39,37

Alibeyköy % 29,98

Terkos %13,46

Büyükçekmece % 9,61

Sazlıdere % 9,37

Kazandere % 8,8

Papuçdere % 6,64

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