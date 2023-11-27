Dicle Nehri'ne atlayan kız kardeşlerden biri kurtarıldı, diğeri aranıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde el ele tutuştuktan sonra Dicle Nehrine atlayan 14 ve 15 yaşlarındaki iki kız kardeşten biri kurtarıldı diğeri akıntıda kayboldu.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Konak Mahallesi köprü mevkiine gelen kız kardeşler Zilan Çalış (14) ile Zelin Çalış (15), cep telefonlarını kayalıklara bıraktıktan sonra ele ele tutuşarak Dicle Nehrine atladı. Nehre atlayan kızları gören balıkçılar, kızlardan Zilan Çalış'ı kurtarıp lastik bota alıd. Zelin ise akıntıda kayboldu.

Balıkçıların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine arama kurtarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zilan Çalış'ı kurtaran balıkçı Adil Sarıcan, balık tutmak için nehir kenarına geldiğini, suya girmeden nehrin diğer kıyısında bulunan balıkçı arkadaşlarının suda iki kızın çırpındığını ve onları kurtarmasını istediklerini söyledi.

Lastik botla nehre girip kızlardan birini kolundan tutup botun üstüne aldığını aktaran Sarıcan, "Ama diğeri suda kaybolunca onu kurtaramadım. Kızlar suda birbirlerine sarılmış halde akıntıda yuvarlana yuvarlana gidiyordu. Birini kurtardık şu an hastanede ama keşke diğerini de kurtarabilseydim" dedi.

Ekiplerin kayıp kızı arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.