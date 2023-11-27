AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 2 saat sürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 16:45, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 16:46
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 2 saat sürdü.