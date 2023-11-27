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Fenerbahçe-Karagümrük maçının VAR konuşmaları ortaya çıktı

Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında deplasman ekibinin itiraz ettiği penaltı pozisyonunun konuşmaları ortaya çıktı

Haber Giriş : 27 Kasım 2023 15:44, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 16:00
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Fenerbahçe-Karagümrük maçının VAR konuşmaları ortaya çıktı

Müsabakanın 54. dakikasında hızlı gelişen Fatih Karagümrük atağında Ryan Mendes, sağ çapraz Güven Yalçın'ı gördü. Güven Yalçın'ın şutunda top Samet Akaydin'a çarparak kornere gitti. Karagümrüklü futbolcular maçın hakemi Arda Kardeşler'e pozisyonun penaltı olduğuna dair itirazda bulundu.

VAR'da yaklaşık 1.5 dakika incelenen pozisyon sonrası hakem Arda Kardeşler, oyunun devam etmesini istedi. Fatih Karagümrüklü oyuncular ise Samet'in elle müdahale ettiğini belirtip penaltı itirazında bulundu.

Telegol moderatörü Serhat Ulueren, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük arasında oynanan ve deplasman ekibinin penaltı pozisyonunda hakem Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek arasında geçen dialogu açıkladı.

Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek ne konuştu?

Maçın 54. Dakikasında Samet Akaydın'ın koluna çarparak kornere giden poziyonda Fatih Karagümrüklü futbolcular itiraz etti. Maçın orta hakemi Arda Kardeşler, VAR hakemi Hüseyin Göçek ile 1.5 dakika konuştu ancak penaltı kararı vermedi.

İşte Arda Kardeşler ile Hüseyin Göçek arasındaki VAR konuşması;

VAR hakemi Hüseyin Göçek: Arda, bir dakika oyunu başlatma

Arda Kardeşler: Ne oldu?

Hüseyin Göçek: Samet kayarak giriyor, Livakovic'ten müdahalesi var. Sağ dirsek açık, çarpıyor ve topu kesiyor. Pozisyona bakar mısın? Seni VAR'a davet ediyorum. Gel pozisyonu izle, penaltı yorumlayabilirsin. Kol, vücuttan fazla açık.

Arda Kardeşler: Hüseyin, pozisyona uzak değilim. Önüm açıktı. Pozisyonu net gördüm. Tamamen bir çarpma, elle oynama yok.

Hüseyin Göçek: Benim önümde şuan görüntü duruyor. Gel pozisyona istersen sen de bak.

Arda Kardeşler: Çok yakın mesafe, kolun doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü pozisyonu gördüm. Ben oyunu devam ettireceğim.

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