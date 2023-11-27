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Suyun bir buçuk metreyi bulduğu kentte, AFAD vatandaşları botla kurtarıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle deniz sularının kapladığı kent merkezinde su seviyesi 1.5 metreyi buldu. Kurtarma çalışmalarında vatandaşlar AFAD tarafından botta kullanılıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 15:58, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 16:37
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Suyun bir buçuk metreyi bulduğu kentte, AFAD vatandaşları botla kurtarıyor

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısıyla birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesi hafta sonunu yağışlı geçirdi. İskenderun ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi. Deprem sonrası yer yer 1 metreyi bulan çökmelerin yaşandığı İskenderun sahili, denizde dalgaların boyunun 5 metreyi bulmasıyla sular altında kaldı. Çay Mahallesi'nde iş yerleri su içerisinde kalırken, araçlar da mahsur kaldı. Yer yer suyun boyunun 1.5 metreyi bulduğu Çay Mahallesi'nde evlerde mahsur kalan vatandaşlar, iş makinası, yüksek tonajlı araçlar ve AFAD tarafından botla kurtarılmaya devam ediyor.

Çağrı Özdemir, her yağışta İskenderun'u su bastığını belirterek "Depremden beri burası böyle ve en ufak yağmurda böyle oluyor. Dünden beri ben motorlarımı ve araçlarımı kurtarmaya çalışıyorum" dedi.

Mehmet Ali Güler, iş yerine dosyaları almak için gittiğinde mahsur kaldığını belirterek, "Konteynerimiz suyun içinde masaların üzerinde bilgisayarlarımız var onları kurtarmaya çalışıyoruz. Dosya ve evraklarımızı almaya gitmiştik. Ekipler sağ olsunlar, kurtardılar" ifadelerini kullandı.

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