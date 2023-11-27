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İsrail destekçisi YouTuber Recep Baltaş'tan özür... Sponsorluk anlaşması iptal edildi

Yaptığı paylaşımlarla İsrail katliamına destek veren, 'Tek yol İsrail' ifadeleri ile hesabını adeta İsrail bayrakları ile donatan YouTuber Recep Baltaş, paylaşımlarının manipüle edildiğini söylerken iş ortaklarından da özür diledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 16:18, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 16:22
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İsrail destekçisi YouTuber Recep Baltaş'tan özür... Sponsorluk anlaşması iptal edildi

Filistinliler, bir kez daha İsrail ordusunun acımasız darbesiyle karşı karşıya kaldı.

Yaklaşık 50 gün süren bombardımanlarda, Gazze Şeridi'nde 15 bine yakın sivil hayatını kaybetti.

4 günlük ateşkesin son gününe girilirken, çoğunu çocukların oluşturduğu can kayıplarının ileriki günlerde artıp artmayacağı merak konusu.

YouTuber'in İsrail sevgisi

İsrail'in bu süreçte başta ABD olmak üzere en büyük destekçisi Batı oldu. Türkiye'de ise kitleler halinde büyük kalabalıklar İsrail protestoları düzenlerken 'içimizdeki İsrail sevicileri' de kendini belli etti.

Bebeklerin katledilmesi karşısında yutkunmakta dahi zorlanan milyonların yanında İsrail'e bu vahşet için açıkça destek vermekten utanmadılar.

"Tek yol İsrail"

Onlardan sadece bir tanesi de YouTuber Recep Baltaş oldu.

'Technopat' isimli YouTube kanalında yayın yapan Baltaş, İsrail'n katliama başlamasının ardından, "Tek yol İsrail" şeklinde paylaşımlar yaparak İsrail bayraklarıyla adeta hesabını süsledi.

İslamiyet karşıtı paylaşımlar da yapan Baltaş, dini inancı yüzünden insanlarla dalga geçti, inançlarını aşağıladı.

Baltaş, kendisine tepki gösterenleri de "Sıra size de gelecek." ifadeleri ile tehdit etti.

"Paylaşımlarım manipüle edildi"

Büyük tepki çeken ve iş yaptığı firmalarla ilişkisinin kesilmesinden korkan Baltaş, sosyal medya hesabından özür diledi.

Açıkça, İsrail'i ve katliamlarını destekleyen, insanların inançları ile dalga geçen Baltaş, paylaşımlarının manipüle edildiğini savundu.

"İş ortaklarımızdan da özür dilerim"

Baltaş, "Teknoloji sektörüne çok uzun yıllardır emek vermiş, pek çok önde gelen markayla ortak projeler ve iş birlikleri gerçekleştirmiş biriyim.

Bugüne kadar sergilediğim profesyonel duruşa yakışmayan ve halen ortak proje yürütmekte olduğumuz şirketleri de zor durumda bırakan bu paylaşımlarım için, birlikte çalıştığım iş ortaklarımızdan da özür dilerim.

Bundan böyle insanların inançlarıyla ilgili yaptığım yorumlarda daha dikkatli olup daha duyarlı bir tutum sergilemeye çalışacağım." dedi.

Türknet sponsorluğu iptal etti

'Technopat' isimli YouTube kanalında yayın yapan Baltaş'ın İslam düşmanlığı paylaşımlarının ortaya çıkması sonrasında turknet sponsorluk anlaşmasını iptal etti.

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