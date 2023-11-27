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İstanbul'da suya 4,5 yılda yüzde 500 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, İBB yönetiminin İstanbul'da 4,5 yılda suya yüzde 500, ulaşıma yüzde 476, otoparka ise 10 katı zam yaptığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 17:23, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 17:24
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İstanbul'da suya 4,5 yılda yüzde 500 zam yapıldı

İBB Meclisi, kasım ayı altıncı birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Gündem dışı konuşma yapmak için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi ve Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ulaşım, otopark ve su fiyatlarıyla ilgili vaatlerine değindi.

CHP'nin 2019 yılından önce yayınladığı programda, bütün CHP'li belediyelerde, ulaşımın öğrencilere ücretsiz olacağının söylendiğini ifade eden Erdöl, İmamoğlu'nun da İstanbul'da ulaşımın ucuzlatılacağı, 25 yaş altındaki gençlere yüzde 40 indirim yapılacağı ve toplu taşımada ilk aktarmanın ücretsiz olacağı şeklindeki seçim vaatlerini hatırlattı.

Erdöl, şöyle devam etti:

"Siz ne yaptınız? İBB Meclisi'nde, Cumhur İttifakı'nın teklifi ve oylarıyla öğrencilere getirilen yüzde 40 indirimi önce veto ettiniz, ardından alınan ısrar kararı da hukuksuz olarak uygulamadınız. İstanbul'da tam akbil (bilet) fiyatı 2019 yılında 2,6 lira iken bugün 15 lira oldu. Yani 2019'dan bugüne kadar ulaşıma yüzde 476 zam yaparak bırakın ücretsiz ulaşımı hatta indirimli ulaşımı, vatandaşların toplu ulaşıma ulaşmasını engellediniz."

- "4,5 senede İstanbul'da otoparka 10 kat zam yapılmıştır"

İSPARK konusuna değinen Erdöl, İmamoğlu'nun, "Hiç kimse kendi mahallesinde, sokağındaki İSPARK'a para ödemeyecek. Şehirde kamu kurumlarına ait otoparklar mesai saatleri dışında vatandaşın hizmetine açılacak. Asansörlü otopark sistemleriyle otopark kapasitesini, şehrimizin birçok noktasında kolaylıkla iki katına çıkaracağız. 'Park et ve devam' uygulamasını yaygınlaştıracağız. Bu yaygınlaştırmayla aracını park eden herkes, toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak." sözlerini anımsatarak şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada bırakın vatandaşlarımızın mahallerinde İSPARK'ı ücretsiz kullanmasını, bırakın otopark sayısının iki katına çıkartılmasını, vatandaşımız 2019 yılından önce 5 liralara, 8 liralara kullandığı otopark için bugün 52 lira ödemek zorunda bırakılmıştır. Yani 4,5 senede İstanbul'da otoparka 10 katı zam yapılmıştır. İSPARK yönetimi otoparkları İstanbulluya hizmet amaçlı kullandıracağına, İstanbulların cebinden ödediği otopark ücretleriyle personel maaşlarını, sayıları hesapsızca arttırılan yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarını ödemeyi yönetim biçimi olarak benimsemişlerdir."

- "Suya 4,5 yılda yüzde 500 oranında zam yaptınız"

İmamoğlu'nun, suyla ilgili seçimden önce, "İstanbullara suyu ucuza kullandıracağız, açlık sınırı altındaki ailelerin faturalarına destek olacağız." diye vaatte bulunduğunu hatırlatan Erdöl, şöyle konuştu:

"Suyu siyasi emellerinize alet ettiniz. 5 yılda 10'u olağan, 10'u olağanüstü olmak üzere toplam 20 İSKİ Genel Kurulu yaparak tarihe geçtiniz. Yapılan 20 genel kurulun tamamına yakınında su zammını gündeme getirdiniz. Göreve geldiğiniz tarihten önce İstanbulluların metreküpünü 4 liraya kullandığı suyun fiyatını 23,72 liraya çıkartarak suya 4,5 yılda yüzde 500 oranında zam yaptınız."

Erdöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu üzülerek belirtmek istiyorum. CHP'li adayların, seçim uğruna verdiği hayali vaatlere zaten geçmişten bu yana aşinayız ancak sadece günü kurtarmak için yapılan bu demode siyaset anlayışını insanımız hak etmiyor. Şimdi Sayın İmamoğlu'na meclis kürsüsünden soruyorum. Vatandaşa ücretsiz İSPARK sözü verip seçimden sonra bu sözü hatırlamamak, seçim uğruna halkı kandırmak, hangi vicdana sığıyor? Hanelere indirimli su, öğrenciye ücretsiz ulaşım sözü verip insanların hayalleriyle oynamak hangi vicdana sığıyor? Kendisi bu vaatlerini yerine getirmek istedi de elini tutan mı oldu?"

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