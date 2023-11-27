Ömer Çelik: Cumhur İttifakında hiçbir sorun yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti;

(İsrail ve Filistin arasındaki 4 günlük ateşkes) Bugün itibariyle 'ateşkes devam etsin' diye pek çok çağrı yapılıyor. ABD Başkanı Biden'e atfen de böyle bir haberde geçti. Ama Netanyahu hükümeti buna pek yanaşmıyor.

İnsani aranın uygulanmasında bir takım sorunlar çıktı. İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yardımların gitmesini engellemesine yönelik bir takım şeyleri görüyoruz. Ama o da aşılmış durumda. Umut ediyoruz bu ateşkes kalıcı bir duruma dönüşür.

Avrupa dünyanın tamamından soyutlanmış bir gül bahçesi değildir. Avrupa'nın göbeğinde Naziler bu katliamlara imza attılar. Şimdi de bütün dünyanın gözü önünde Avrupa ülkelerinin suskunluğu karşısında Netanyahu hükümeti bu katliamlara imza atıyor.

Türkiye yine dünyanın vicdanı oldu. Cumhurbaşkanımızın Almanya'daki konuşması Batı'ya bir pusula okacaktır.

İsrail hükümeti, insani arayı taktik bir aşama olarak görüyor.

(MHP ile sorun olduğuna dair iddialar) Cumhur İttifakında hiçbir sorun yok. Cumhur ittifakı yerel seçimlere hazırlanmaya devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Bahçeli ihtiyaç duyduklarında görüşmeye devam ediyorlar.

(CHP lideri Özgür Özel'in ''Türkiye'de herkes eşittir fakat Kürtler daha az eşittir'' sözlerine ilişkin) CHP'nin demek ki Kürt seçmeni istismar sezonu seçimler yaklaşırken başlamış. Yeni bir şey daha çıktı; en son gördük ki bu son seçimlerde imzaladıkları protokollerle aslında Kürt seçmene nasıl yalan söylemişler.