CHP'de 13 isim geri döndü

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yücel, CHP'nin tüzük kurultayını 2024'ün Eylül ayında Sivas'ta yapmayı planladıklarını söyledi.

13 kişinin partiye geri döndüğünü açıklayan Yücel, "Parti Meclisimizin bir prensip kararı vardı. Partimizin 100. yılı nedeniyle 100. yıl affı konusunda karar almıştık. Af talepleriyle ilgili içlerinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da dahil 13 arkadaşımızın talepleri görüşüldü. 13 arkadaşımızın Parti Meclisi kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi." ifadelerini kullandı.