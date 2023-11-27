FETÖ'den 8 yıl hapis cezası alan Metin Topuz tahliye edildi
Bir dönem ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi olan ve hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Metin Topuz, denetimli serbestlik kararıyla tahliye edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 19:33, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 20:00
Bir dönem ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli olan Metin Topuz'un FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava 11 Haziran 2020'de karara bağlanmıştı. Mahkeme, Topuz'u 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Topuz'un 9 Kasım tarihinde tutuklu ve hükümlü olarak cezaevinde kaldığı süre uyarınca denetimli serbestlik kararıyla tahliye edildiği öğrenildi.