FETÖ'den 8 yıl hapis cezası alan Metin Topuz tahliye edildi

Bir dönem ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli olan Metin Topuz'un FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava 11 Haziran 2020'de karara bağlanmıştı. Mahkeme, Topuz'u 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Topuz'un 9 Kasım tarihinde tutuklu ve hükümlü olarak cezaevinde kaldığı süre uyarınca denetimli serbestlik kararıyla tahliye edildiği öğrenildi.