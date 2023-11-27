Meslek Lisesi öğrencilerinden gururlandıran başarı

15 - 18 Kasım 2023 tarihlerinde 4.sü düzenlenen, 47 ülkenin, yerli ve yabancı 100 jüri üyesi ile 600 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirilen, 'Uluslararası Gastronomi Yıldızları Buluşması GastroAntalya' da, katıldıkları 4 yarışmanın tamamında dereceye giren öğrenciler; 2 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.

GastroAntalya'dan madalyaları ile döndüler

Büyük bir emek ve özveri ile yarışan öğrenciler, okulda almış oldukları eğitimi ödüllerle taçlandırarak kente döndü. Yılın en iyi lisesi yarışmasında takım olarak gümüş madalya hak almaya kazananlar da yine Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri oldu.

Öğrenciler, 600 yarışmacının katıldığı GastroAntalya'da, yerli ve yabancı 100 jüri üyesinin karşısında sergiledikleri başarılı performansla göz doldurdu. Okul öğrencilerinden Zehra Top Lise Düzeyi Okulları Öğrenci Aşçı Balık Yarışması'nda bronz madalya, Mehmet Can Akçay Lise Düzeyi Okulları Öğrenci Aşçı Restoran Tatlı Tabağı Yarışması'nda bronz madalya, Melih Kaptan Lise Düzeyi Okulları Ana Yemek Yarışması'nda gümüş madalya, Efe Yıldırım, Egemen Uzunlar ve Sena Yatağan da Yılın En İyi Lisesi Yarışması'nda başarılı bir takım çalışması sergileyerek gümüş madalya almaya hak kazandı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi'den öğrencilere teşekkür

Elde edilen başarının kendilerini gururlandırdığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "İzmir'de eğitim başarısının daha ileri noktalarda olması için gayretlerimiz sürecek. Evlatlarımızla gurur duyuyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu'nu, öğrencilerimizi ve onları yarışmalara hazırlayan öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.