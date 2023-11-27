Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Esenyurt'ta 76 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 20:08, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 20:23
İstiklal Mahallesi 575. Sokak'ta bir kişinin, sabah kalktığında eşini yatakta hareketsiz halde bulduğunu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, M.P'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.