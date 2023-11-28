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İzmir merkezli 'Sibergöz-7' operasyonunda 38 tutuklama

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ve İzmir merkezli 10 ilde gerçekleştirile "Sibergöz-7" operasyonu kapsamında gözaltına alınan bahis çetesi şüphelisi 57 kişiden 38'i tutuklandı, 19 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan gazetecinin de tutuklananlar arasında olduğu, 2 futbolcunun ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 21:07, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 21:20
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İzmir merkezli 'Sibergöz-7' operasyonunda 38 tutuklama

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 25 Kasım günü, İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari olmak üzere dün tam 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Sibergöz-7' operasyonunda 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından 57 şüpheli gözaltına alındı.

Bilgileri gazeteciden alıyorlarmış

Operasyon kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, şebeke üyelerinin İzmirli gazeteci C.E.'den bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları ve bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları belirlendi. Alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları ortaya çıktı. Öte yandan operasyonda, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Çetenin çalışma biçimi deşifre oldu

Yürütülen çalışmalar kapsamında, çete üyelerinin yurt dışı kaynaklı bazı bahis sitelerinin distribütörü gibi çalıştıkları ve yüksek miktarlarda komisyon aldıkları öğrenildi. Çete üyelerinin yurt dışındaki yasal bir bahis şirketinden bir panel satın aldıkları veya kiraladıkları, ya da kendilerinin bir site tasarladıkları, ardından da çete liderinin altında yurt dışı bahis çetesinin distribütörlüğü gibi ilçe, il ve bölge sorumluluk alanları oluşturarak yavaş yavaş yayıldıkları belirlendi.

Bakan Yerlikaya: "Enselerindeyiz"

Öte yandan operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Operasyonlar devam ediyor! Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki: Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Enselerindeyiz. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" açıklamasında bulunmuştu.

38 tutuklama

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 57 şüpheli adliyeye sevk edilirken şüphelilerden 38'i tutuklandı, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan gazetecinin de tutuklananlar arasında olduğu, 2 futbolcunun ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

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