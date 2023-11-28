İzmir'de belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan otobüs şoförü ile otomobilde bulunan bir kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ozan Abay Caddesi üzerinde, İbrahim Bedir (32) yönetimindeki 35 ARZ 177 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 35 R 4856 plakalı belediye otobüsü çarpıştı.

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