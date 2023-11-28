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Afet seçmeli ders oldu

İlkokul ve ortaokullarda seçmeli ders sayısı 23'den 30'a çıkarıldı. 'Afet bilinci'nin de yer aldığı yeni seçmeli derslerin öğretim programları ara tatilin ardından haftalık ders çizelgesine eklendi

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 08:14, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 08:16
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Afet seçmeli ders oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ders çizelgesine yeni seçmeli dersler ekledi. 20 Kasım'da biten ara tatilin ardından ders çizelgesine eklenen yeni seçmeli derslere ait öğretim programları da belirlendi. Talim ve Terbiye Kurulu'nun onaylamasının ardından program uygulanmaya başlandı. Çizelgede afet bilinci, ahlak ve yurttaşlık, dijital ve geleneksel sanatlar, görgü kuralları, nezaket, halk oyunları, masal ve destanlar, bilim uygulamaları, oyun, robotik kodlama, temel yaşam becerileri, aile, yapay zeka uygulamaları gibi farklı ilgi alanlarından derslere yer verildi.

DEZENFORMASYONU ÖĞRETECEKLER

Afet bilinci dersinde öğrenciler afetlerde yaşam becerilerini kullanmayı, ilk yardımı, afetlerin bireye, topluma ve ekonomiye verdiği zararı, tatbikatlarla afet esnasında güvenli davranış geliştirmeyi öğrenecek. Bu derste 6 Şubat depremlerinde de yoğun şekilde karşılaşılan dezenformasyona yönelik bilgilendirme yapılarak afet durumunda doğru bilginin kaynakları tespit edilecek.

OYUNLA HAYAL KURACAKLAR

Oyun ve oyun etkinlikleri dersi altında drama, geleneksel oyunlar, satranç gibi farklı alanlarda ders alabilecekler. Bu oyunlar öğrencinin grup etkinliklerine katılımının yanı sıra, estetik bakış açısı, hayal gücü, empati ve kendini ifade etme becerisi kazandırılacak.

GELENEKLER İÇİN UYGULAMALI EĞİTİM

Türk gelenek, örf ve adetleri de okullarda öğretilecek. Bu kapsamda halk oyunları, masal ve destanlar, kültür ve medeniyet, geleneksel sanatlara ilişkin dersler verilecek. Öğrenciler bu derslerde ağırlıklı olarak uygulamalı eğitim alacak. Bunların yanı sıra aileye ve sosyal yaşama yönelik de birçok ders seçilebilecek. Temel yaşam becerileri, Türk sosyal hayatında aile, ahlak ve yurttaşlık, görgü kuralları ve nezaket, sosyal sorumluluk çalışmalarına yönelik eğitimler de programda yer alıyor. Bakanlık ayrıca öğrencilerin çağın gereklerine uygun şekilde yetişmesi için yapay zeka, robotik kodlama, matematik ve bilim uygulamaları, dijital sanatlar gibi derslerin programlarını da hazırladı.

Merve Safa Akıntürk

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