Yasa dışı bahis pazarı 80 milyar lira

Türkiye'de sanal kumar hızla yayılıyor. Kısa yoldan para kazanma vaadinde bulunan bahis sitelerinin yeni hedefinde gençler bulunuyor. Emniyet verilerine göre ülkemizdeki kanun dışı bahis pazarının büyüklüğü 80 milyar lirayı buluyor. Spor müsabakaları ve şans oyunları dışında son dönemde casino'larda oynanan 'sanal slot' oyunlarına ilginin hızla arttığı belirtiliyor. Sadece bu alandaki pazar büyüklüğü ise 15 milyar lira. Bu kategori de bazı oyunlar var ki, gençler arasında moda haline gelmiş durumda. Şeker ve meyve figürleri ile oynanan bu oyunda özellikle lise çağındaki gençler hedef alınıyor. Bahsi geçen oyunlar Türkiye genelinde 450 bin kişi tarafından oynanıyor. Bütün yasa dışı bahis oyuncularının sayısı ise 5 milyondan fazla. Milyonlarca kişi daha fazla kazanmak için bütün parasını bu bataklığa yatırıyor.

"1 YATIR, 10 KAZAN VAADİ"

Bahsi geçen şeker ve meyve figürlü slot oyunu ile ilgili sosyal medyada birçok video bulunuyor. Youtuber'lar ve fenomenler çektikleri videolarda bu oyun özendirici paylaşımlarda bulunuyor. "1 yatır, 10 kazan" "Hafta sonu para lazımsa adres bu oyun" "Aileden harçlık alma, bu oyunu oyna" gibi süslü cümlelerle gençler tuzağa çekiliyor. Özellikle; TikTok, YouTube, Twich veya Instagram üzerinden yayın yapan ve binlerce izleyicisi olan bu fenomenler yayınlarında; anlaştıkları sanal bahis sitelerinin reklamını yapıyor. Bu sitelerin yüksek paralar kazandırdığını iddia ediyorlar. Yayıncı etiketiyle siteye üye olunduğunda ekstra kazanç elde edileceği belirtiliyor. Yayın esnasında sitelerin isimlerini geçirip, izleyenlere üye olma ricasında bulunuyorlar. Hatta yayınlarında alenen kumar oynuyorlar.

Fenomenler gönderdikleri müşteri başına bu sanal bahis sitelerinden komisyon alıyor. Ayrıca reklam yaparak ekstra para kazanıyor. Canlı yayınlarda kumar oynayanlar sürekli bu oyunlardan yüklü miktarda para kazanıyor. Çünkü sistem buna göre işliyor. Çok para kazanıldığını görenler bir hevesle tuzağa düşerek elinde avucunda ne varsa kaybediyor.

PR ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Gençler arasında moda haline gelen bu kumar oyunu ile ilgili piyasada ciddi bir algı operasyonu yapılıyor. Oyunla ilgili bir reklam çalışması yürütülüyor. Sosyal medya ve internette oyunun figürlerinin olduğu tişörtler, telefon kılıfları ve çantalar satılıyor. Bazı kesimler tarafından gençler arasında oyunun çok para kazandırdığı söylentileri yayılıyor. Oyunu yazan şirketin İngiltere ve Kıbrıs merkezli olması da dikkat çekiyor.

SON ÇARE BANKA KREDİSİ

Dijital iletişim araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, gazetemize yaptığı açıklamada "Son dönemlerde sanal oyunların giderek popüler hale gelmesi özellikle çocuklar ve gençleri sanal kumar tehdidiyle karşı karşıya bıraktı. Gençler video paylaşım siteleri ve sosyal medyadaki görüntüler aracılığıyla reklam ve tanıtım işlemi gerçekleştiriliyor ve zamanla oyundan haberdar olunuyor. Videoların hemen hemen hepsinde küçük meblağlarla başlanarak büyük kazançlar sağlandığı görülüyor. Nitekim başlarda kazanç sağlanıyor ve gelir elde ediliyor. Fakat ilerleyen aşamalarda daha çok kazanç hırsı, kredi çekmeye ve büyük miktarlarda para yatırmaya sebebiyet veriyor. İşte bu durum bireysel ve ailevi problemlerin yaşanmasına sebebiyet veriyor" dedi.

ÖNCE VERİP SONRA ALIYOR

Ali Murat Kırık özellikle ailelerin çok dikkat etmesi gerektiğini belirterek "Özel olarak hazırlanmış reklam amaçlı videolarda 100 lira yatırıp 1.500-2.000 TL kazanan kullanıcılar oyunu büyük bir şevkle anlatıyor. Özellikle oyunlar ciddi bir bağımlılık sorunuyla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, zararlarını çıkarabilmek adına daha da battıklarını sanal ortamda dile getiriyorlar. Hatta bazı bahis sitelerinin teşvik amaçlı cüzi miktarlarda parayı üyelere vererek oyunu oynamaları sağlanıyor. Yine oyuna yönelik bazı eleştiriler arasında kazançların hesaba hiç yansımadığı ya da eksik yatırıldığı da yer alıyor" diye konuştu.

CİMER'E ŞİKAYET YAĞIYOR

Türkiye'de yüzbinlerce kişi sanal kumar tuzağına düşmüş durumda. Özellikle sosyal medyada bu oyunlar özendiriliyor. Sanal bahis fenomenlerinin reklamlarıyla süslenen sitelerle ilgili T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'e binlerce aileden şikayet yağıyor. Yapılan ihbarların çoğu sanal kumar bataklığına saplanmış çocukların ailelerinden geliyor. İhbarlarda, ailelerin kredi kartı borçlarının arttığı, çocuklarına para yetiştiremedikleri, borç sebebiyle kredi çektikleri gibi detaylar yer alıyor. İstanbul Bayrampaşa'da bir aile babası ise çocuğunun sanal kumar borcu sebebiyle tefeciden borç aldığını söylüyor.

KAAN ZENGİNLİ