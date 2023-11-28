Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına ilişkin 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisindeki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin soruşturmada, bazı kişilerin örgütün mahrem yapılanmasıyla iltisak ve irtibatlı oldukları belirlendi. Bu kişilerin, Ankara genelinde çeşitli semtlerdeki büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda, 1'i mahrem imam, 1'i görevde, 8'i daha önce ihraç veya emekli edilmiş, 6'sı ilişiği kesilmiş askeri personel olmak üzere 16 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.