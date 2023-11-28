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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 907 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 907 bin liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 17:16, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 17:19
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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 907 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 855 bin lira, en yüksek 1 milyon 909 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,4 artışla 1 milyon 907 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 899 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 25 milyon 130 bin 425,30 lira, işlem miktarı ise 2.154,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 115 milyon 491 bin 913 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Albaraka Türk Katılım bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.899.000,002.046,70
En Düşük1.855.000,001.995,00
En Yüksek1.909.000,002.047,00
Kapanış1.907.000,002.045,60
Ağırlıklı Ortalama1.864.430,012.006,60
Toplam İşlem Hacmi (TL)4.025.130,425
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.154,25
Toplam İşlem Adedi73

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