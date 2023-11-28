Karısını öldüren, annesini de yaralayan zanlı tutuklandı

Yeşiloba Mahallesi'nde 26 Kasım'da, annesi Fahriye K. (54) ile eşi Halime K'ye (44) tabancayla ateş eden N.K. olay yerinden kaçmıştı. Eve giren ekipler 4 çocuk annesi Halime K'nin yaşamını yitirdiğini, kayınvalidesinin ise ağır yaralandığını belirlemişti. Polis kaçan zanlıyı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki parkta yakalamıştı.

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