Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı

Açıklama Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYK), resmi sosyal medya hesabından yapıldı.

Açıklamada, "Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada. TCKN son hanesine göre; '0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te, '4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te, '8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak" ifadelerini kullandı.