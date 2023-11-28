Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı
Öğrenim kredisi ve burs almaya hak kazanan öğrencilere ödemeler başladı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 10:48, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 10:55
Açıklama Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYK), resmi sosyal medya hesabından yapıldı.
Açıklamada, "Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada. TCKN son hanesine göre; '0' ve '2' olanlar 28.11.2023'te, '4' ve '6' olanlar 29.11.2023'te, '8' olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak" ifadelerini kullandı.