Dolar günü yükselişle kapattı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 28,92 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 17:48, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 18:03
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,9090
|28,9100
|28,9200
|28,9210
|Avro
|31,6000
|31,6010
|31,7500
|31,7510
|Sterlin
|36,4250
|36,5410
|36,5400
|36,6570
|İsviçre Frangı
|32,7630
|32,9270
|32,8520
|33,0160
|ANKARA
|ABD Doları
|28,8790
|28,9590
|28,8900
|28,9700
|Avro
|31,5600
|31,6400
|31,7100
|31,7900
|Sterlin
|36,3650
|36,5750
|36,4800
|36,6900