Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 28,9090 28,9100 28,9200 28,9210 Avro 31,6000 31,6010 31,7500 31,7510 Sterlin 36,4250 36,5410 36,5400 36,6570 İsviçre Frangı 32,7630 32,9270 32,8520 33,0160 ANKARA ABD Doları 28,8790 28,9590 28,8900 28,9700 Avro 31,5600 31,6400 31,7100 31,7900 Sterlin 36,3650 36,5750 36,4800 36,6900