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Kamu görevlilerine yapılan fazla ve yersiz ödemelerin takip ve tahsil esasları belirlendi

Kamu görevlilerine yapılan fazla ve yersiz ödemelere ilişkin takip ve tahsis işlemlerine ilişkin esaslar düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 11:42, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 11:45
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Kamu görevlilerine yapılan fazla ve yersiz ödemelerin takip ve tahsil esasları belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığının Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Fazla veya Yersiz Ödenen Aylıkların Geri Alınması) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yanlış ve yersiz ödemeler gibi nedenlerle ödenen fazla aylıklar kamu görevlilerinden geri alınacak.

Harcama birimi, alacağın takip ve tahsili için fazla ödemenin tespit edildiği ya da tespite ilişkin belgenin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde tespite ilişkin belgeleri bu konuda yetkili birime gönderecek.

Yersiz ödemeler, genel hükümlere göre zaman aşımı süresi içinde faiziyle kamu görevlilerinden tahsil edilecek. Aylıklarını tam olarak alıp ay başından sonra görevinden ayrılanlar için peşin ödenmiş aylığın çalışılmayan süreye ait kısmı geri alınacak.

Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların çalışılmayan süreye ait genel sağlık sigortası primleri için kişiler borçlandırılmayacak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) iade talebinde de bulunulmayacak.

Memuriyeti sona erenlerin SGK'ye ödenmiş bulunan genel sağlık sigortası priminin çalışılmayan süreye ait kısmı borç kaydedilerek, bu tutarlar kamu görevlilerinden tahsil edilecek.

Kamu görevlilerine yapılan fazla veya yersiz aylık ödemelerinden doğan alacaklarda faiz miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse ödeme yıllık yüzde 12 üzerinden yapılacak. Borçlu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşecek.

Harcama birimince, tespit edilen fazla veya yersiz aylık ödemesinin takip ve tahsil işlemleri için takibe yetkili birime bildirim yapılıncaya kadar söz konusu alacak, kamu görevlilerince rızaen ödenebilecek. Rızaen ödenmemesi halinde, harcama birimince gönderilen belgelere istinaden takibe yetkili birimce alacak takip dosyası açılacak, ilgili adına borç kaydedilmek üzere 5 iş günü içerisinde muhasebe birimine bildirilecek.

- Kamu idarelerince yurt dışına gönderilenler

Öte yandan, kamu idarelerince yurt dışına gönderilenler için yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedinin düzenlenmesini içeren Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri nedenlerle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle 3 ay veya daha fazla süre ile yurt dışına gönderilenlerden alınacak söz konusu senetlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, yükümlülüklerini ihlal edenler, kendilerine yapılan harcamaları döviz cinsinden borcun tahsil tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) tespit ve ilan edilen efektif satış kuru üzerinden, faiziyle ve "Türk lirası" cinsinden ödeyecekler.

Tebliğ kapsamındaki alacaklar, hesaplanan borç miktarı, ilgilinin durumu ve ödettirilecek meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek.

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