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Doktor evden çıkmayan kiracısına baltayla saldırdı

Kocaeli'de evden çıkmadığı ve kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü kiracısını baltayla saldırarak yaralayan doktor güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 15:35, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 15:36
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Doktor evden çıkmayan kiracısına baltayla saldırdı

Olay, dün Kartepe ilçesi Loca Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, doktor İ.A., bir süre önce satın aldığı evden kiracı Hayri S.D.'nin çıkmasını istedi. Ev sahibi İ.A. kiracıya evden çıkması için 6 ay mühlet verirken, bir süre sonra aralarında anlaşmazlık yaşandı. Ev sahibi İ.A. ile Hayri S.D. arasında telefonda tartışma çıktı. Bunun üzerine İ.A., kiracısının kapısına baltayla dayandı. İki tarafta birbirini darp etti. Baltayla etrafa saldıran İ.A., kiracısını elinden ve kafasından yaraladı. Kiracı kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa hastaneye kaldırdı. Kafasına dikiş atılan kiracı, ev sahibinden de şikayetçi oldu. Olayla ilgili polis ekipleri İ.A.'yı gözaltına aldı. İfadesi alınan ev sahibi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ev sahibinin otomobiliyle sitenin içerisine girdiği, aracından baltayı çıkarıp sağa sola savurduğu ve kiracısını yaraladığı görüldü.

"Bana sinkaflı küfürler ederek, 'Kimse beni buradan çıkaramaz, buraya gel' şeklinde yanına çağırdı"

Ev sahibi İ.A.'nın alınan ifadesinde, "Yaklaşık 2 ay önce Kocaeli Şehir Hastanesi'nin karşısındaki evimi satıp oturmak için Kartepe Loca sitesinde daire satın aldım. Satın aldığı dairede oturan şahıslara gidip başka evimin olmadığını, evde kendim oturacağımı söyledim. Hayri bana 6 ay içerisinde, hatta daha erken çıkabileceğini söyledi. Avukat aracılığı ile Hayriye ihtarname gönderdim. Bugüne kadar Hayri'yi aramadım. Oturacak bir evim olmadığından dolayı kayınbabamın yanında kalıyordum. Bugün Hayri'yi arayarak, 'Ev bulabildin mi? diyerek ne zaman çıkabileceğini sordum. Hayri bana sinkaflı küfürler ederek, 'Kimse beni buradan çıkaramaz, buraya gel' şeklinde yanına çağırdı. 'Geliyorum' diyerek telefonu kapattım. Kesinlikle ben Hayri'ye hakarette bulunmadım" dedi.

"Haysiyetime ve yakınıma küfür ettiğinden dolayı ani kızgınlıkla elime ne geçtiyse kavgaya tutuştuk"

Evi satın aldığı siteye gittiğini söyleyen İ.A., "İlk önce Hayri ile konuşmak istedim, o esnada elimde herhangi bir şey yoktu. Hayri bana küfür ederek tekme attı, saldırmaya başladı. Haysiyetime ve yakınıma küfür ettiğinden dolayı ani kızgınlıkla elime ne geçtiyse kavgaya tutuştuk. Bu durum apartman girişinin merdivenlerinde gerçekleşti. Ani kızgınlık ile arabanın bagajında bulunan baltayı aldım ve apartmana yöneldim. Hayri hala bana vurmaya çalışıyordu. Ben Hayri'ye nasıl vurduğumu, ne şekilde yaraladığımı hatırlamıyorum. Benim elimdeki baltayı direkt aldılar. Hayri'nin kayınpederi kitlenerek bana vurmaya başladı. Bana asıl vuran Hayri'dir" diye konuştu.

"Baltayı kasıtlı olarak bagaja koymadım"

Kiracının ve kayınpederinin kendisine vurduğunu ifade eden İ.A., "Boynuma, yüzüme ve kafama doğru yumruk ve tekme atmak sureti ile beni darp ettiler. Polisler gelene kadar beni darp etmeye devam ettiler. Ben bu baltayı piknik yaparken odunları inceltmek için kullanıyordum. Hatta bagajımda piknik ve balık avlama malzemeleri bulunmaktadır. Baltayı kasıtlı olarak bagaja koymadım. Bunu kesinlikle öncesinde suç unsuru olarak kullanmadım. Bana karşı küfür etmeye devam ettiler. Hatta polis aracına giderken Hayri bana saldırmaya çalışıp küfür etmeye devam etti" ifadelerini kullandı.

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