'Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi fırlattı' iddiasına soruşturma
Muğla Valiliği, Milas ilçesinde bir okulda müdür yardımcısının öğrenciyi havaya kaldırarak sınıfa fırlattığı iddiaları üzerine, çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 18:25, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 18:28
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı ulusal ve yerel basında yer alan "Milas Sakarya İlkokulunda öğrenciye yönelik şiddet" haberi ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Valiliğimizce konunun aydınlatılması amacıyla çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatılmış olup süreç hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.