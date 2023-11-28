Bursaspor Başkanı Recep Günay: Yaşama şansımız sıfır

Bir dönem Süper Lig'de şampiyon olan Bursaspor'da borçlar bitmek bilmiyor. Bursaspor Başkanı Recep Günay, Tahkim Kurulu'nun kararına göre takımın kapanmasının söz konusu olabileceğini dile getirdi.

bursasporbugün'e konuşan Günay, "Bursaspor'un yaşama şansı sıfır. Üç dönem transfer yasağı cezamız var, hatta daha fazlası da var. Puan silme cezasından kurtulmaya çalışıyoruz. Cezalara itiraz ettik. Tahkim Kurulu, değerlendiriyor. Onlar, bu kulübün yaşamasına veya kapanmasına karar verecekler. Önümüzdeki hafta Bursaspor'un kaderi belli olacak. Olumsuz bir durumda, kulüp diye bir şey yok. Açık ve net söylüyorum." dedi.

"1,5 MİLYAR TL BORCU VAR"

Günay, "Biz elimizden gelenin fazlasını yaptık. Altyapımız bile deplasmana uçakla gidiyor. A takımımız da en iyi uçaklar, en iyi otellerde kalıyorlar. Yönetim olarak biz ne yapılması gerekiyorsa, gücümüzün üstünde olmasına rağmen yaptık. Kulübe bugüne kadar 1 TL borç yazmadık. Elektriği, suyu kesilmedi. Biz ne yapmamız lazımdı da bu takım böyle olmaması lazımdı? Biz herkesten fazla üzgün ve sinirliyiz. Bize doğrusunu gösterin yapalım. Ya da başkasını gösterin o yapsın. Ya da siz gelin siz yapın. Bursaspor'un 1,5 milyar TL borcu var. Hacizler var. Biz bugün bıraktık diyelim. Ay sonunda vergi ödemesi var. TFF'den ihtarname geldi. TFF'den puan silme ve ligden çekme durumları var. Biz bunlarla uğraşırken, çekip gidersek olmaz. Gitmek kolay. Sonra da soracaksınız 'Nereye gittiniz şimdi?' diye. İnsanlarla bu kadar oynamayın. Bu işler bu kadar kolay değil."

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON OLDU

1966-67 sezonunda 1. Ligde şampiyon olan Bursaspor, 2003-04 sezonunda 1. Lige düştükten 2 sezon sonra 2005-06 sezonunda 1. Ligde tekrar şampiyon olup Süper Lige çıktı. Bursaspor, 2009-10 Süper Lig şampiyonu olarak 2010 Türkiye Süper Kupası'nda sahaya çıktı.

2. LİG'E DÜŞTÜ

Borçlarından sonra takım olarak tutunamayan Bursaspor, oyuncu transfer yasağı da aldıktan sonra önce TFF 1. Lig'e daha sonra ise TFF 2. Lig'e kadar düştü.

YİNE DÜŞME TEHLİKESİ

TFF 2. Lig Beyaz grupta yer alan Bursaspor, 14. sırada yer alıyor. Bu sezon çıktıkları 14 karşılaşmada 3 galibiyet 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Timsahlar, topladıkları 13 puanla 14. sırada yer alıyor.