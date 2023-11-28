Melih Gökçek'in, Büyükşehir'den aldığı evin satış kararına iptal kararı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in daha önce belediye lojmanı olan Dikmen'deki konutları, eşi Nevin Gökçek ve avukatları Fatih Atalay ve Salih Çelen adına satın alması işleminin iptali için, belediye tarafından "kanuna aykırılık" iddiasıyla dava açılmıştı. Ankara İdare mahkemesi iptal talebini reddetmişti. İstinaf üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek'in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verdi.

Melih Gökçek, 2017 yılında ABB Başkanlığı görevini sürdürürken Belediye lojmanı olarak kullandığı konutların satış ihalesini hazırladı. Kanunda açıkça Belediye Başkanı ve yakınlarının görevden ayrıldıktan sonra üç yıl içerisinde ihaleye giremeyeceği belirtilmesine rağmen ihaleyi Gökçek'in eşi Nevin Gökçek ile avukatları Fatih Atalay ve Salih Çelen iş ortaklığı kazandı. Gökçek, görevinden ayrıldıktan sonra iki ay içerisinde boşaltması gereken dubleks konutta oturmaya devam etti. Satış, Gökçek'in konutlarda oturduğu esnada yapıldı.

ABB ADINA TESCİLLENDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği, kamu malı olan konutların satışının usulsüz olduğu iddiasıyla dava açtı. Davada, konutların ihale edilmesindeki usulsüzlüklerin yanı sıra kıymet takdir komisyonu raporunda Gökçek'in projeye aykırı olarak yaptırdığı ve ihale bedelini etkileyecek olan havuzun da değerlendirilmediği vurgulandı. Yerel mahkemenin aldığı karara ABB yönetiminin yaptığı itiraz kabul edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek'in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verdi.

Kararda "emredici kanun hükümlerine aykırı şekilde yapılan ihale sonucunda oluşan sicilin hukuken geçerli bir sebebinin bulunmadığı ve dava konusu taşınmazların davalılar adına tescilinin yolsuz tescil niteliğinde bulunduğu anlaşılmakla (.) davanın kabulü ile Fatih Atalay, Salih Çelen ve Nevin Gökçek adına olan tapu kayıtlarının iptali ile bu taşınmazların davacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Böylece 2018 yılında 7 milyon 900 bin TL'ye satılan dört adet dubleks konut tekrar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin oldu.