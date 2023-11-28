Uzmanı uyardı: Aküsü bitmiş otomobilleri vurdurmayın

Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde oto elektriği üzerine faaliyet sürdüren Ercan Uçar, soğuk havalarda akü bakımı hakkında uyarılarda bulundu. Uçar, araç akülerinin amperlerinin ölçülerek 11 amperin altında olan araç akülerinin şarj edilmesi gerektiğini söyledi. Akü ömrünü uzatmak için tavsiyelerde bulunan Ercan, bitik akülerin araçlarda yüksek maliyetli elektronik arızalara neden olabileceğini söyledi.

"Kaçak varsa akü biter"

Uçar, araçlarda bulunan elektrik kaçaklarının aküyü bitireceğini belirterek, "Kış geldiği zaman ilk olarak yüksek amperli ağır vasıta araçlarımızda eğer araç çift akü varsa, akülerin yerlerini 6 ayda bir değiştirmek gerekiyor. Bu işlem akü sağlığını ve ömrünü uzatır. Küçük araçlarda akünün su seviyesi, plakaların dolgunluk seviyesi, akü şarj durumu, aracın şarj seviyesi, şarj dinamosunun durumu, aracın geç çalışma problemlerinin giderilmesi gerekir. Uzun zaman çalıştırılmayacak araçlarda akü kutup başının kesinlikle sökülmesi gerekir. Kısa zaman çalıştırılmayacak araçlarda ise akü kaçağı kontrollerinin yapılması gerekir. Kaçak kontrolleri servislerde akünün arasına kaçağı ölçmek için apart koyularak yapılır. Eğer 2-3 amper civarında kaçaklar varsa yaklaşık bir hafta içerisinde aküleri bitirir. Bu durum zamanla akünün zeparatörlerinin ve plaka dolgunluk seviyelerinin düşmesine ve akünün bozulmasına sebep olur. Biten akülerde ilk önce akünün dolgunluk, zeparatörlerin seviyesi ölçülür. Eğer düşüş yaşanırsa akü şarja bağlanır ve akü tam doluluk seviyesine ulaşır. Bu işlemlerden sonra akü hala bitiyorsa, akünün içerisindeki plakalarda patlama varsa mecburen değişmesi gerekir "dedi.

"Bitik aküler elektronik arızalara neden olur"

Uçar, bitik akülerin araçlarda yüksek maliyetli elektronik arızalara yol açabileceğini belirterek, "Bitik akülerin elektronik arızalara yol açtığı bilinir. Bu sorunlara mahal verip yüksek maliyetlerle karşılaşmamak için aküyü kısa vadede değiştirmeleri gerekir. Aracı park ettikten sonra aracın içinde hiçbir şeyin çalışmaması gerekir. Yeni nesil araçlarda açık bir şey bile olsa yaklaşık 15-20 dakika sonra kendiliğinden uyku moduna geçer. Eğer eski nesil bir araç ise araçtan inerken kapı kilitlerini kontrol etmesi gerekir. Araç içinde açık bir aksam unutulursa eğer sabaha kadar akü biter. Bu durum üst üste tekrar ederse akü zamanla bozulur. Yeni nesil otomatik araçlarda vurdurma işlemi yapılamaz. Manuel araçlarda aracı vitese takarak vurdurmaya uğraşıyorlar" diye konuştu.

"Yeni nesil araçları vurdurmayın"

Uçar, yeni nesil araçların vurdurarak çalıştırılmak istenmesinin ciddi motor arızalarına neden olabileceğine vurgu yaparak, "Bizim memleketimiz soğuk bir memleket olduğu için araç o esnada donmuş olabilir. Bu durum akü bitmiş gibi anlaşılabilir. Araç vurdurmaya çalışıldığında triger kayışına, zincirine, siboplarına zarar verebilir. Bunun yerine araç başına servisin çağırılıp baktırılması ya da aracın çekiciye yüklenip bir ustaya götürülüp gerekli kontrollerinin yapılması gerekir. Takviye ile ya da araç donmuşsa buzunu çözerek öyle çalıştırılabilir. Memleketimizde sadede akü değil, antifriz bakımlarını da kesinlikle yaptırmaları gerekir. Bizim memleketimiz soğuk olduğu için içerisinde su olan araçlar çabuk donarlar" ifadelerini kullandı.