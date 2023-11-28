Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan FETÖ hükümlüsü P.K'nin yakalanmasına yönelik Gebze ilçesinde operasyon düzenlendi.

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