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Akkuyu NGS'de sona gelindi: İlk ünite 2025'te devrede

Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yapımında sona gelindi. 2025'te ilk ünitenin tamamen ticari işletmeye alınması planlanıyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 14:38, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 14:39
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Akkuyu NGS'de sona gelindi: İlk ünite 2025'te devrede

Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Müdür Yardımcısı Dmitry Romanets, yapımı Mersin'in Gülnar ilçesinde devam eden Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinde gelinen aşamayı ve yürütülen çalışmaları anlattı.

Akkuyu NGS'nin dünyanın en büyük nükleer inşaat sahası olduğunu dile getiren Romanets, "Santralde 4 güç ünitesini aynı anda kuruyoruz. Neredeyse 30 bin kişi çalışıyor. Çalışmalarımıza 7 gün 24 saat şeklinde devam ediyoruz." dedi.

Aşama aşama devreye alınacak

Romanets, santralin birinci ünitesindeki çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, "Birinci ünitede şu an genel inşaat çalışmaları bitmek üzere. 'Devreye alma çalışmaları' dediğimiz aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada bütün unsurları ve ekipmanları kontrol edeceğiz. Bunun sayesinde santralimiz uzun ve güvenli şekilde çalışıyor olacak." diye konuştu.

İlk ünite 2025'te hizmette

Santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün 20 yıl uzatılma imkanı olduğunu ifade eden Romanets, "Ana önceliğimiz güvenlik. 2025'te ilk üniteyi tamamen ticari işletmeye almak durumundayız. Elektrik satın alma sözleşmesi kapsamında, ilk elektriği 2025'in temmuz ayında vermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Romanets, santralin diğer ünitelerindeki çalışmaların da planlanan takvime uygun ilerlediği bilgisini verdi.

'Turistik potansiyeli olacak'

Projenin, 27 Nisan'daki İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni ile "nükleer tesis" statüsüne kavuştuğunu anımsatan Romanets, şunları kaydetti:

"Dış görünüşü ve turistik potansiyeli açısından çok görkemli ve modern bir santral olacak. Akkuyu NGS dünyanın en iyisi diyebilirim. Nükleer santral sadece bir nükleer sanayi tesis değil aynı zamanda yeni istihdam, piyasalara çıkış, Akkuyu projesi için ürünlerin temin edilebilmesi gibi çok sayıda imkan veriyor. Türkiye sanayisinde yeni bir sektör açıldı diyebilirim. O kadar büyük önemi var."

Elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayacak

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı sürdürülen Akkuyu NGS, her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşuyor. Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan santralin, tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılaması öngörülüyor.

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