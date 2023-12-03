BTK sunucularını çökerten uzman yardımcısının atılması hukuka uygun bulundu

Sunuculara saldırı düzenlemiş

Davacının, BTK'da kullanılan "." program parçacığına, sonuçlarının 26/06/2014'te gerçekleşmesini temin etmek amacıyla zaman ayarlı olarak 12/02/2014 ve 2002.2014 tarihlerinde, zararlı kod parçacıkları ekleyerek sunucular üzerinde yazılım ve uygulamaların işlem göremez hale getirilmesi, silinmesi, bozulması, değiştirilmesi eylemlerini gerçekleştirdiği, bu şekilde ilgili kurumlara eş zamanlı ve anlık olarak gönderilen dinleme verilerinin gönderilememesine neden olduğu anlaşılmıştır.

Bu eylemi nedeniyle ceza da almış

davacının, dava konusu işlemin tesis edilmesine sebep olan eylemleri nedeniyle "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma, Yoketme, Erişilmez Kılma, Sisteme Veri Yerleştirme" suçlarından ... Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile mahkumiyetine karar verildiği ve bu kararın Yargıtay'ca da onanarak kesinleştiği anlaşılmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/2328

Karar No: 2023/738

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. Kurumu . Bölge Müdürlüğü bünyesinde İletişim Uzman Yardımcısı olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (a) ve (g) alt bentleri ile dördüncü fıkrası uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Yüksek Disiplin Kurulu'nun . tarih ve . sayılı kararının iptali ile bu işlem sebebiyle yoksun kaldığı mali ve sosyal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince verilen . tarih ve E:., K. sayılı kararla; davacı hakkında düzenlenen 24/02/2015 tarihli soruşturma raporu ve eki belgelerin incelenmesinden; davacının, BTK'da kullanılan "." program parçacığına, sonuçlarının 26/06/2014'te gerçekleşmesini temin etmek amacıyla zaman ayarlı olarak 12/02/2014 ve 2002.2014 tarihlerinde, zararlı kod parçacıkları ekleyerek sunucular üzerinde yazılım ve uygulamaların işlem göremez hale getirilmesi, silinmesi, bozulması, değiştirilmesi eylemlerini gerçekleştirdiği, bu şekilde ilgili kurumlara eş zamanlı ve anlık olarak gönderilen dinleme verilerinin gönderilememesine neden olduğu anlaşıldığından, davacının Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 14/10/2019 tarih ve E:2019/2016, K:2019/7470 sayılı bozma kararına uyularak istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ve kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ :

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, ilk derece Mahkemesince davacının adli yardım isteminin kabulüne karar verildiği görüldüğünden ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 335. maddesinin 3. fıkrasında, adli yardımın, hükmün kesinleşmesine kadar devam edeceği belirtildiğinden, davacının adli yardım istemi hakkında yeniden karar verilmesine gerek görülmeyerek işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Öte yandan UYAP Sistemi üzerinde yapılan inceleme sonucunda, davacının, dava konusu işlemin tesis edilmesine sebep olan eylemleri nedeniyle "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma, Yoketme, Erişilmez Kılma, Sisteme Veri Yerleştirme" suçlarından ... Ağır Ceza Mahkemesinin . tarih E:., K:. sayılı kararı ile mahkumiyetine karar verildiği ve bu kararın Yargıtayca da onanarak kesinleştiği anlaşılmıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının yukarıda belirtilen açıklama ile ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden, temyiz giderlerinin davacıdan tahsili için İdare Mahkemesince vergi dairesine müzekkere yazılmasına,

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın Erzurum 1. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 21/02/2023 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

