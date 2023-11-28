İstanbul ve Çanakkale Boğazları gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı etkili olan fırtına nedeniyle saat 15.15 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.



Çanakkale Boğazında etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Bölgede gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle saat 15.15 itibariyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın kuzeyden, güneye kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Öte yandan Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat hatlarında feribot seferleri geçici süreyle durduruldu.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; yarın Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00, 18.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi. Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00, 18.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00, 20.00 seferleri yapılamayacak.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığı duyuruldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 17.50 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.