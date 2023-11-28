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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 16:18, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 16:19
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TBMM Genel Kurulu toplandı

Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, yerel yönetim değerlendirmeleri konusundaki konuşmasında, CHP'li belediyeleri eleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği sözleri yerine getirmediğini ifade eden Gökçek, ülke genelinde belediyeler içinde en pahalı su ve en pahalı otobüs biletinin Ankara'da satıldığını ileri sürdü.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Gökçek'in CHP'li belediyeler hakkında sözlerine tepki gösterdi. Bunun üzerine Gökçek, "Keşke şu sesinizi, seçim öncesi PKK terör örgütü Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklerken de çıkarsaydınız" sözleriyle Tanal'a karşılık verdi.

Daha sonra söz alan, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, "Ankara'yı parsel parsel satan jeliboncuların bu kürsüye çıkıp CHP belediyelerini eleştirmeye hakkı yok. Çözüm süreci adı altında PKK'lı teröristleri Habur'da davulla zurnayla karşılayan, çadır mahkemelerinde beraat ettirenlerin 'PKK terör örgütü Kılıçdaroğlu'nu destekledi' diyecek yüzleri yok. Biz teflon gibiyiz. İsteseniz de terör bize yapışmaz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Dün de bugün de yarın da her zaman yaşadığımız müddetçe bütün terör örgütlerinin karşısında olacağız. Terörle ilişkili birilerini görmek istiyorsanız dönüp önce aynaya bakacaksınız." diye konuştu.

Genel Kurulda daha sonra CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan'ın; İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz ise Mersin'in sorunları hakkında söz aldı.

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