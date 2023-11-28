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Musk'ın İsrail ziyareti sırasında yayımlanan 'beşik' görüntülerine açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'un İsrail'i ziyareti sırasında servis edilen "İçinde çok sayıda boş mermi bulunan beşik" görüntüsünün manipülasyon içerdiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 16:21, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 16:22
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Musk'ın İsrail ziyareti sırasında yayımlanan 'beşik' görüntülerine açıklama

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Musk'ın İsrail ziyareti sırasında yayımlanan görüntülerin, İsrail'in propagandasını bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

Musk'ın ziyareti sırasında, "Hamas'ın Kibbutz'a saldırısının sembollerinden biri olan beşik" ifadeleriyle servis edilen görüntülerde manipülasyon tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Musk'a gösterilen beşiğin içinde çok sayıda boş mermi kovanı görülmektedir. Öte yandan 12 Kasım'da Eski New Jersey Valisi Chris Christie'nin ziyareti sırasında kaydedilen görüntülerde bu ayrıntı yoktur. Beşiğin, 'içindeki çocukla Hamas saldırısının ortasında kaldığı' iddia edilmektedir. Görüntüler incelendiğinde, 'saldırıdan kalma boş mermi kovanları' ile dolmuş beşikte herhangi bir hasar görülmemektedir. Ayrıca mermi kovanları Merkava tanklarında ikincil silah (makineli tüfek) olarak kullanılan MG3'ün mühimmatıdır. Beşikte, makineli tüfek için kullanılan mühimmat kemeri (zinciri) parçaları açıkça görülmektedir."

- "Hasar, piyade tüfekleriyle verilecek ölçüde değil"

Kibbutz'ta bir eve sığınan ve Hamas tarafından bir süre rehin tutulan İsrailli Yasmin Porat'ın, İsrail'in resmi yayın organı KAN Radyosu'nda yaptığı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin evlere tank ve silahlarla doğrudan saldırdığını, sığındıkları evin de İsrail tankları tarafından iki kez hedef alındığını söylediği aktarıldı.

İsrail'in Kibbutz'tan servis ettiği görüntülerin, evlerdeki hasarın piyade tüfekleriyle verilecek ölçüde olmadığını gösterdiği belirtilen açıklamada, "Görüntüler, Porat'ın, 'İsrail tankları Kibbutz'taki evleri tankla vurdu' açıklamasını doğrular niteliktedir. Porat, Kibbutz'ta öldürülen insanların, İsrail güvenlik güçlerinin saldırısı sırasında çapraz ateşte öldüğünü söylemiştir." ifadelerine yer verildi.

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