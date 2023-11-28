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Özgür Özel: Belediyeleri geçmişte sadece CHP'lilerin oylarıyla kazanmadık

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, belediyeleri sadece Cumhuriyet Halk Partililerin oylarıyla kazanmadıklarını ifade ederek, "Bütün Türkiye'yi bu dürüst, namuslu ve çalışkan insanların yönettiği belediyeleri korumaya, daha fazlalarını katmaya, Türkiye'ye kazandırmak için bu büyük işbirliğine ve güç birliğine hep birlikte davet ediyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 16:35, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 16:51
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Özgür Özel: Belediyeleri geçmişte sadece CHP'lilerin oylarıyla kazanmadık

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerdeki muhtemel ittifaklara ilişkin konuştu. Özel, "Bu belediyeleri geçmişte sadece Cumhuriyet Halk Partililerin oylarıyla kazanmadık. Biz bu belediyeleri İstanbul'da İstanbul ittifakıyla, Türkiye'nin belli coğrafyalarında Millet İttifakı'yla ama genel olarak dürüstler yönetsin, iyiler yönetsin, çalışkanlar yönetsin, Ankara'yı peşkeş çekenler, parsel parsel satanlar, İstanbul'un üstünde helikopterle uçup Katarlılara kupon arsa dağıtanlar değil de güzel, iyi, dürüst insanlar yönetsin diye destek aldık. Bundan sonraki süreçte de hem siyasi partilerle işbirliklerini konuşmaya hem de bütün Türkiye'yi bu dürüst, namuslu ve çalışkan insanların yönettiği belediyeleri korumaya, daha fazlalarını katmaya, Türkiye'ye kazandırmak için bu büyük işbirliğine ve güç birliğine hep birlikte davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki tüm siyasi partilerin genel başkanlarıyla kol kola gidip orada duruşumuzu göstermemiz lazım"

Filistin'e gitmek için gerekli başvuruları yaptığını söyleyen Özel, "Burada esas görev Erdoğan'a düşüyor. Türkiye'deki bütün siyasi partilerin genel başkanlarını alarak Mısır'la herhalde bu teması yaptığında Türkiye Cumhuriyeti devletini geri çevirecek durumları yok. Bizim mutlaka sınır kapısına gitmemiz, oradan geçmemiz ve hani hep çok millisiniz, çok yerlisiniz ya Türkiye'deki tüm siyasi partilerin genel başkanlarıyla kol kola gidip orada duruşumuzu göstermemiz lazım. Erdoğan çağrım sanadır, tek başına giderek orada bir şey yapmak yerine bütün siyasi parti liderlerinin gücünü, Türkiye'nin iradesini orada ortaya koymaya seni davet ediyorum. Bu konuda cevap bekliyorum" diye konuştu.

30 Kasım Perşembe akşamı 21'inci gününde, 500'üncü saatinde TBMM'deki adalet oturumuna son vereceklerini söyleyen Özel, daha sonra bu eylemleri nasıl genişleteceklerine karar vereceklerini söyledi.

"14 Mayıs'tan beri üye kaybediyorduk ince ince"

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından üye kaybettiklerini açıklayan Özel, şöyle devam etti:

"Saklımız gizlimiz yok, 14 Mayıs'tan beri üye kaybediyorduk ince ince. Diyorduk ki bir duygusal kopuş var, buna engel olmak lazım. Bin 200 seçilmiş delegemiz partinin o kötü gidişatına müdahale ettiler. Görevi devraldığımız hafta yarımdı, kaçış durmuştu. 2 haftadır sayılar artıyor. Son 2 haftada partimize 7 bin 900 yeni kayıt var ama müjde şu; yüzde 88,5'ğu genç kadınlar ve genç erkekler."

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