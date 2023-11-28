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Köpeklerden kaçarken ölen çocuğun ailesine 3,9 milyon lira tazminat ödenecek

Antalya'da 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada, sorumluluğu bulunan kurumların çocuğun ailesine 3 milyon 920 bin 662 lira maddi ve manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 17:40, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 17:44
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Köpeklerden kaçarken ölen çocuğun ailesine 3,9 milyon lira tazminat ödenecek

Serik Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan baba Murat Pınar, kızının ölümüyle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Belediyesi ve Antalya Valiliği aleyhine Antalya 2. İdare Mahkemesinde açtıkları tazminat davasını kazandıklarını söyledi.

Aynı zamanda Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği Başkanı olan Pınar, davayı açma amaçlarının sahipsiz hayvanlar konusunda idarelerin önlem almasını sağlamak olduğunu belirtti.

Mahkemenin 6 Eylül'deki kararında Mahra'nın olayın meydana geldiği zaman diliminde tek başına sokağa gönderilebilecek yaşta ve akli düzeyde olduğunun belirtildiğini aktaran Pınar, bu nedenle ailenin sorumluluklarını yerine getirmediğinden ve ihmalinden bahsedilemeyeceğinin değerlendirildiğini kaydetti.

Pınar, "Mahkeme, kişisel kamusal alanda güvenlik içinde yaşanmasını sağlayan önlemleri yeterince almaması nedeniyle davalıların kusurlu olduğu kanaatine vardı." dedi.

İdare mahkemesinin kendilerine 920 bin 662 lira maddi, 3 milyon lira da manevi tazminat ödenmesine karar verdiğini anlatan Pınar, açtıkları ceza davasının ise ilk duruşmasına katıldıklarını ifade etti.

Pınar, sorumlu idarelerin itirazı üzerine dosyanın istinaf mahkemesine gönderildiğini söyledi.

Anne Derya Pınar da mücadelelerinin devam edeceğini belirterek, sokaktaki başıboş köpekler yüzünden insanların ve çocukların güvende olmadığını dile getirdi.

Başıboş köpeklerinin toplanması konusunda halktan destek istediklerini kaydeden Pınar, "Ebeveynlerin 'Benim çocuğuma bir şey olmadı' diyerek arkalarını dönmemeleri gerekiyor. Bir gün sokağa çıktıklarında başıboş bir köpek tarafından saldırıya uğrayabileceklerini asla unutmamalarını ve birer aday olduklarını bilmelerini istiyorum." diye konuştu.

Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun çarpması sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 gün sonra hayatını kaybetmişti.

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