Sağlık Bakanı Koca: Gazze'de sahra hastaneleri kurulacak

Koca, paylaşımında, Gazze'ye ve yürütülen çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız sahra hastanesiyle kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz."

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