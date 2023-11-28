Sağlık Bakanı Koca: Gazze'de sahra hastaneleri kurulacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısa süre sonra Gazze'de belirlenen noktalarda kuracakları sahra hastanesiyle sağlık hizmeti vereceklerini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 19:06, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 19:27
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız sahra hastanesiyle kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz."
Koca, paylaşımında, Gazze'ye ve yürütülen çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.