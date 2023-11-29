29 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüşecek.

(TBMM/16.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenecek anlaşma imza töreni ile ortak basın toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı 2023 Yılı Temel Kurslar Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CSO Tarihi Salon'da BİLGE Yazarlar Projesi'nin üçüncü yılının "ilk ders" açılış programına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Dernekler Federasyonunun Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanı'nda düzenlediği 13. Rize Tanıtım Günleri'nin açılış programına katılacak.

(İstanbul/18.00)

4- TBMM'den

- AK Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri ele alınacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/11.45/10.30/09.15/14.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 13. Türkiye Enerji Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı dış ticaret istatistikleri ile kasım ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki son gelişmelerin ele alınacağı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) oturumuna katılacak.

(New York)

2- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci ve son gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

3- İsrail ile Hamas'ın çatışmalara "insani ara" verme mutabakatına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Gazi Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (NÖROM) açılış törenine katılacak.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında İngiltere'nin Manchester United takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

2- Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'ndaki Club Brugge maçı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlı ekip, son idmanını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/16.15/17.00)

3- Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila ve bir oyuncusu, Beşiktaş maçı öncesi Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Belçika ekibi, son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/19.45/20.30)

4- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile yapılacak müsabaka öncesi Right to Dream Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip, son çalışmasını burada yapacak.

(Farum/20.30/21.00)

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 9. haftasında Beşiktaş Emlakjet, İsrail'in Hapoel Shlomo takımıyla Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/21.00)

6- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasından ertelenen maçta Bursaspor İnfo Yatırım, İsrail'in Hapoel Holon takımıyla Bosna Hersek'te karşı karşıya gelecek. 4. hafta müsabakasında ise TOFAŞ, İtalya'nın Bertram Derthona Tortona ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Laktasi/21.00/Tortona/22.30)

7- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 7. haftasında; Fenerbahçe Alagöz Holding, Macaristan'ın DVTK HUN-Therm, ÇBK Mersin ise Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımına konuk olacak.

(Miskolc/20.00/Prag/21.00)

8- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gruplarındaki son maçlarında; Galatasaray Çağdaş Faktoring, Litvanya'nın Kibirkstis ekibini ağırlayacak, Melikgazi Kayseri Basketbol, Letonya'nın TTT Riga, Emlak Konut ise Polonya'nın VBV Arka takımına konuk olacak.

(İstanbul/17.00/Riga/Gdynia/20.00)

9- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında, C Grubu'nda Halkbank, Almanya'nın Berlin Recycling Volleys, A Grubu'nda Ziraat Bankkart ise Polonya'nın Grupa Azoty takımını konuk edecek.

(Ankara/17.00/20.00)

10- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında, A Grubu'nda VakıfBank, İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibini ağırlayacak, B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit ise yine İtalya'nın Savino Del Bene takımına konuk olacak.

(İstanbul/19.30/Scandicci/22.00)

11- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Fenerbahçe Parolapara, Avusturya'nın Hypo Tirol ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.00)