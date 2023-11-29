Sakarya'da 78 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Yaman'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Cumhuriyet Mahallesi Yuvalak Caddesi'ndeki iki katlı evde ikamet eden Ahmet Yaman'dan iki gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

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