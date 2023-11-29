İstanbul'da karaya oturan tanker kurtarıldı

"Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı tanker, lodos nedeniyle Zeytinburnu açıklarında kıyıya sürüklendi.

Karaya oturan tankerdeki 11 kişilik mürettebat mahsur kaldı.

Mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla karayla gemi arasında kurulan düzenekle mahsur kalan 11 kişilik mürettebat kurtarıldı.

Olayda yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

- Ekipler tankeri kurtarmak için rüzgarın kesilmesini bekledi

Gemi, gece boyu etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıya tamamen yanaştı. Fırtınanın etkisiyle denizde yoğun dalgalar oluşurken Kıyı Emniyeti ekipleri, havanın sakinleşmesinin ardından botla yanaştıkları tankere çıktı.

Ekipler gemide hasar tespiti çalışması yürüttü. Gemide herhangi bir hasar olmadığı ve yüzdürülebileceği belirlendi.

Hava şartlarının da uygun hale gelmesiyle "Kadriye Ana" gemisi halat yardımıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorköre bağlandı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yerinden çekilen gemi kurtarılarak açığa yüzdürüldü.

Geminin Tuzla Tersanesi'ne götürülmesi planlanıyor.

"Kadriye Ana" isimli tankerin 1637 groston ağırlığında, 80 metre uzunluğunda, 11,5 metre genişliğinde olduğu ve 600 ton dizel yakıt taşıdığı öğrenildi.