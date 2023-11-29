Ordu'da Melet Irmağı'na düşen kişi öldü

Arkadaşı tarafından ırmaktan çıkarılan Dursun için olay yerine 112 Acil Servis ekibi istendi.

Altınordu içesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Melet Irmağı'nın kenarındaki barakada arkadaşıyla oturan Ali Dursun (63), henüz bilinmeyen nedenle suya düştü.

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