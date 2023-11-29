AK Parti yerel seçim kararını verdi: 3 büyükşehire sürpriz isimler

Mahalli seçim hazırlıklarına hız veren AK Parti, hafta sonu ülke genelinde temayül çalışmasını tamamladı. Önceki gün toplanan MYK'da, Seçim İşleri Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konu hakkında detaylı bir sunum yaptı. Temayüle yoğun ilgi olduğuna dikkat çekilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımın yüksekliğinden ve teşkilatın heyecanından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belediye başkan aday adaylığı için Türkiye genelinde 8 bini aşkın başvuru yapıldığı, bunlardan yaklaşık 7 bininin kabul edildiği belirtildi.

Başvuru yapanlar arasında mevcut belediye başkanları ve il başkanları bulunmazken, toplantıda İstanbul, Ankara ve İzmir'de gösterilmesi gereken adayların profili üzerinde de istişarelerde bulunuldu. Üç büyükşehre sürpriz isimlerin aday gösterileceği öğrenildi. C

umhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceği ve istikrarı için yerel seçimlerin önemine işaret ederek, AK Parti'nin ulusal ölçekteki politikalarını ve vizyonunu şehirlere, şehirleri de geleceğe taşımanın gayreti içinde olacaklarını söyledi. Türkiye Yüzyılı'na AK Parti belediyeciliğinin damga vurması için teşkilata talimat veren Erdoğan, yaşanacak değişimlerin partiyi dinamik tutacağını, herhangi bir küskünlük yaşanmaması gerektiğini, bütün teşkilatın birlik ve beraberlik içinde seçimlere hazırlanmasını istedi.

Öte yandan, toplantıda, seçimlerde AK Parti belediyeciliği adıyla markalaşan eser ve hizmet siyasetini yeni şehircilik vizyonu ile birleştirerek milletin karşısına çıkma kararı alındı. Çağa ayak uyduran, sürdürülebilir, dirençli, üreten, iklim uyumlu sıfır emisyonlu ve sıfır atık uyumlu, estetik, benzersiz ve kimlikli şehirler için çalışmaların başlayacağı ve beyannamelerin buna göre hazırlanacağı öğrenildi.

HATAY VE KİLİS REKOR KIRDI

Temayüle en yoğun ilgi Hatay ve Kilis'teydi. Bu iki şehirde katılım oranı yüzde 91'i buldu. İstanbul ise yüzde 87'lik oranıyla ilk üçe girdi. Teşkilatların mahalli seçim heyecanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da memnun etti.

EMRAH ÖZCAN