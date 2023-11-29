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Ömrünü doldurmuş gemiler denizlerde seyrüsefer yapıyor

Bir hafta içinde Karadeniz'de 4 geminin batması ve karaya oturması, bu gemilerin durumunu gündeme getirdi. Bu gemilerde çok kişi can verdi, milyonlarca liralık hasar oluştu... Gemi inşa mühendisi Emrah Yıldız, denizlerde metal yorgunu gemilerin seyrüsefer yaptığını söyledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 08:31, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 08:33
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Ömrünü doldurmuş gemiler denizlerde seyrüsefer yapıyor

Saatteki hızı 130 kilometreyi bulan fırtına Karadeniz'de hayatı felç etti. Deniz taştı, kıyıdaki şehirleri su bastı. Karadeniz'de bir haftada dört kuru yük gemisi ya battı ya da karaya oturdu. 18 Kasım'da Ereğli Limanı'na demirleyen Kamerun bandıralı kuru yük gemisi, ikiye bölündü. Bir gün sonra yine Karadeniz Ereğli'de "Kafkametler" isimli kuru yük gemisi mendireğe çarptıktan sonra battı. Yedi mürettebat hala aranıyor. Önceki gün de Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında Palau bandıralı "FR Pearl" ile Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kamerun bayraklı "Vamos" adlı kuru yük gemileri karaya oturdu. Peki donanma gemilerinin herhangi bir problem yaşamadığı Karadeniz'de niçin gemi kazaları arttı? Felaketler sadece fırtına ile açıklanabilir mi?

Zonguldak'ta dalga boyu 5 metreyi buldu: Dev gemi karaya oturdu

Zonguldak'ta şehri etkisi altına alan fırtına insanlara zor anlar yaşatıyor. Rüzgarın etkisiyle sürüklenen kuru yük gemisi karaya çarparak ikiye bölündü. Ağaçlar yollara devrildi, otomobiller hurdaya döndü.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yalova Şube Başkanı, gemi inşa mühendisi Emrah Yıldız, denizlerde miadını doldurmuş malzeme yorgunluğu had safhada olan gemilerin seyrüsefer yaptığını söyledi. Yıldız "Bunlar bizim kendi tabirimizle 'kakalak' dediğimiz gemiler. Durgun denize nispetle daha sert şartlara denk geldiklerinde en zayıf yerlerinden hasarlanıp kısa süre içerisinde batabiliyorlar" dedi.

Emrah Yıldız şu bilgileri verdi: Bir geminin ortalama ekonomik ömrünün 20 ile 35 yıl arasında değiştiği kabul edilir. Ancak istatistiki olarak 20 yaşını geçmiş gemilerin deniz kazalarına sebebiyet verme riskleri oldukça yüksektir. Türk bayraklı gemilerimizin yaş ortalaması 32 civarındadır. Geçen hafta batan Kafkametler gemisi 31 yaşındaydı mesela. Muhtemel kazaların önüne geçilmesi için geminin yaşı dikkate alınmalı, meteorolojik bildirimler takip edilmeli, uyarılara istinaden daha emniyetli seyrüsefer yapılmalı, limanda halatlarının sürekli kontrolü yapılmalı gerekirse sayısı artırılmalı, miadı geçmiş halatlar değiştirilmelidir.

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