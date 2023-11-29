Fenomenlere özel vergi rehberi

Gelir İdaresi Başkanlığı, sosyal medya fenomenleri ve mobil uygulama geliştiricileri için özel vergi broşürü hazırladı. Broşürde vergi istisnalarından kimlerin faydalanabileceği ve şartları, bankalarca yapılacak işlemler sıralandı. 16 maddeden oluşan kazanç istisnası broşüründe, gelir istisnasının "sosyal medyada metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan kişiler ve akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenleri" kapsadığı vurgulandı. Ayrıca fenomenlerin ve yazılımcıların bu istisnadan faydalanabilmesi için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açması ve kazandığı tüm paraların bu hesap aracılığıyla yönetilmesi gerekiyor.

HESAP VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİLECEK

Vergi istisnasından sadece bireysel içerik üreticilerinin faydalanabileceği belirtilirken, içerik üretimi ve yazılım için bireysel de olsa şirket kuran kişilerin kurumlar vergisini vermesi gerektiği belirtildi. İçerik üreticilerinin istisna belgelerini kesin alması gerektiği belirtilirken, Türkiye'de açılan banka hesabının vergi dairesine bildirilmesi gerekiyor. Belirtilen şartlar yerine getirilmediği takdirde kaçak işlem yapılmış gibi görülmesine neden olacağı kaydedildi.

SINIRI AŞANA VERGİ

Vergi istisnasından faydalanabilmek için içerik üreticilerinin 2023 için öngörülen 1 milyon 900 bin TL gelir dilimini aşmaması gerektiği bildirildi. Her yıl yeniden hesaplanacak bu tutarın üzerinde kazanç sağlayan sosyal medya fenomenlerinin yüzde 15 vergiye tabi tutulacağı bilgisi de broşürde yer aldı. Hesap açılan bankalar, Instagram, YouTube ve benzeri sosyal medya uygulamalarından aktarılan tutar üzerinden yüzde 15 oranında gelir vergisini direkt kesecek. Döviz cinsinden aktarım yapıldığında ise paranın geldiği tarihteki kur baz alınacak.

ELDEN PARAYA CEZA

Üreticiler, sosyal medya hesaplarında yaptığı reklam veya diğer kazançlarını elden ya da farklı bir bankadan aldığı takdirde ihlal yapmış sayılacak ve bu parayı ilişkilendirilmiş hesabına yatırmadığı takdirde ceza verilecek. Bunun yanı sıra yatırılmayan tutarın yakalandığı takdirde faiziyle birlikte ödenmesi kararı verilecek.

Ali Kürşat Büyükada