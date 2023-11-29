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Özgür Özel geçmişe sünger çekti, CHP'den kovulanlar eve dönüyor

Kılıçdaroğlu döneminde partiden ihraç edilen isimler Özgür Özel'in 'Babaevine dönün' çağrısıyla tek tek geri geliyor. Kılıçdaroğlu taraftarları bu duruma tepkili.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 08:42, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 09:50
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Eski yönetimin kapı önüne bıraktığı isimler tek tek partiye geri dönüyor. CHP'de son yapılan Parti Meclisi toplantısında, daha önce çeşitli gerekçelerle ihraç edilen, aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu birçok isme af çıkarken, Özcan'ın CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerine yönelik hakaretleri hafızalardaki yerine koruyor.

DEMOKRAT FALAN DEĞİL...

Eski CHP liderine "Milletvekillerinin ismini dahi bilmez", "Yalan söylediği, vaat verip yerine getirmediği çok insan var" eleştirilerinde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na karşı Bolu'dan Ankara'ya adalet yürüyüşü yapmış, genel merkez önüne geldiğinde ise "Kılıçdaroğlu demokrat falan değil" diyerek koltuk fırlatmıştı. Özcan ayrıca Kılıçdaroğlu için "İçinde Atatürk'e karşı Dersim harekatından dolayı kin var" diye konuşmuştu.

Tanju Özcan, eski CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın kendisiyle ilgili iddiaları karşısında da ağır sözler sarf ederek "Saray'la herhangi bir görüşmem olmuşsa ben kendimi Kızılay Meydanı'nda canlı canlı yakmaya hazırım. Olmadıysa da sen namussuz, şerefsiz bir insansın" demişti.

DOLANDIRICIYA AF ÇIKTI

Bu arada affedilen isimler arasında çeşitli suçlardan ceza alan kişiler de bulunuyor. Bunlardan biri de 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Antalya'da Muratpaşa Belediye Meclisi üyesi seçilen, dolandırıcılık ve rüşvet suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezası aldıktan sonra partiden ihraç edilen Mahmut Yıldırım.

'ÖZCAN' RAHATSIZLIĞI VAR

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye geri dönecek isimlerle ilgili eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na danışılarak karar alındığını söylemişti ancak Kılıçdaroğlu taraftarlarının Tanju Özcan'ın partiye dönüşünden rahatsız olduğu belirtiliyor. Son Parti Meclisi (PM) toplantısında Tanju Özcan'ın yanı sıra Ethem Ejder Zengin, Mahmut Yıldırım, İsmail Uysal, Timur Yalçıntuğ, Didem Yalçıntuğ, Niyazi Bakkalcı, Ünal Uysal, Ali Güneş, Emre Gelen, Hasan Akkaya ve Halime Öztürk affedilmişti.

İYİ PARTİ'YE İTTİFAK ÇAĞRISI

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz yerel seçimlerde iş birliği yaptığı İyi Parti'ye isim vermeden mesaj gönderdi. Özel "Bu belediyeleri sadece CHP'lilerin oyuyla kazanmadık. İstanbul'da, İstanbul İttifakı'yla, Ankara'da dürüst insanlar Başkent'i yönetsin diye destek aldık ve kazandık. Bütün siyasi partileri, güç birliğine davet ediyoruz" dedi.

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