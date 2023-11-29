Konya'da bir kişi tartıştığı karısını piknik tüpüyle öldürdü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Acıkuyu Mahallesi'ndeki evlerinde Mustafa Ö. ve eşi Ayşe Ö. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ö, eşinin başına piknik tüpüyle vurdu.

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