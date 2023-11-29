Ekonomik güven endeksi açıklandı

Bir önceki aya göre kasımda tüketici güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 75,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 103,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi ekimde 96,5 iken, kasımda yüzde 1,3 oranında azalarak 95,3 değerini aldı.

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