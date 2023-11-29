Dolar günü 28,92 TL'den tamamladı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 28,92 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2023 18:07, Son Güncelleme : 29 Kasım 2023 18:08
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,9200
|28,9210
|28,8190
|28,9200
|Avro
|31,7500
|31,7510
|31,7580
|31,7590
|Sterlin
|36,5400
|36,6570
|36,6420
|36,3290
|İsviçre Frangı
|32,8520
|33,0160
|32,9690
|33,1340
|ANKARA
|ABD Doları
|28,8900
|28,9700
|28,8890
|28,9690
|Avro
|31,7100
|31,7900
|31,7180
|31,7980
|Sterlin
|36,4800
|36,6900
|36,5820
|36,7920