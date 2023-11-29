Dolar günü 28,92 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 28,9200 28,9210 28,8190 28,9200 Avro 31,7500 31,7510 31,7580 31,7590 Sterlin 36,5400 36,6570 36,6420 36,3290 İsviçre Frangı 32,8520 33,0160 32,9690 33,1340 ANKARA ABD Doları 28,8900 28,9700 28,8890 28,9690 Avro 31,7100 31,7900 31,7180 31,7980 Sterlin 36,4800 36,6900 36,5820 36,7920